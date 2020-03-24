Dünyanın en büyük ve eski kapalı çarşından olan Kapalıçarşı, koronavirüs nedeniyle alınan karar sonrası kapılarını geçici süreyle kapattı. Çarşının içerisine sadece dükkanı bulunan esnaf, güvenlik görevlilerince kayıt altına alındıktan sonra alınıyor.

Ayrıca çarşının dışında bulunan birçok iş yerinin de kepenklerini açmadığı gözlendi.

Mısır Çarşısı

Eminönü Meydanı'nda yer alan tarihi Mısır Çarşısı da koronavirüs nedeniyle kapandı.

Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu tarafından, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını kapsamında yönetim kurulumuzun aldığı tedbirler doğrultusunda Mısır Çarşımızın geçici bir süre kapalı kalması kararı alınmıştır." yazıları çarşının kapılarına asıldı.