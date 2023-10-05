Açık 22.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.10.2023 16:36

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim

Kadıköy'de sivil trafik polislerince yapılan denetimde kuralları ihlal eden ticari taksi sürücülerine para cezası kesildi.

İstanbul'da taksi sürücülerine yönelik denetim
[Fotograf: AA]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polisleri, Rıhtım Caddesi'nde müşteri gibi bindikleri ticari taksi sürücülerinin yolcu seçip seçmediğini kontrol etti.

Kontrollerde emniyet kemeri takmadıkları gerekçesiyle 10 sürücüye toplamda 4 bin 360, bir sürücüye ise araç kullanırken telefonla konuştuğu için 951 lira para cezası kesildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ekipler, zaman zaman araç içerisindeki yolcularla da konuşarak taksicilerin özellikle turist müşteri seçip seçmediğini kontrol etti.

ETİKETLER
İstanbul Denetim Taksi Trafik
Sıradaki Haber
Gelin ve damadı uğurlarken ortalığı savaş alanına çevirdiler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:01
Edirne'deki festivalde 1 tondan fazla tava ciğeri dağıtılacak
17:01
İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki orman yangını nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi
16:55
Zimbabve'de kolera salgınında ölenlerin sayısı 100'ü geçti
16:53
Tayvan'da Koinu Tayfunu nedeniyle 1 kişi öldü, 304 kişi yaralandı
16:52
Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin eski "cumhurbaşkanlarından" Gukaysan ve Saakyan tutuklandı
16:51
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 bin konut kış gelmeden hak sahiplerine teslim edilecek
Azerbaycan manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
Azerbaycan manzarası ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor
FOTO FOKUS
Gelin ve damadı uğurlarken ortalığı savaş alanına çevirdiler
Gelin ve damadı uğurlarken ortalığı savaş alanına çevirdiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ