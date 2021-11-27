Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da taksi denetimleri sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Kadıköy'de, emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira para cezası uygulandı
İstanbul'da vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda taksicilere yönelik denetimler sürüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde kurulan kontrol noktasında taksicileri denetledi.
Uygulama kapsamında, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 lira idari para cezası uygulandı.
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