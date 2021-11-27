İstanbul'un barajlarında İSKİ verilerine göre bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 41.44 olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre son bir hafta içinde barajlardan 5 milyon 82 bin metre küp su eksildi.

İstanbul'un barajlarında geçtiğimiz yıl Nisan ayında yüzde 80.82 olan doluluk oranı daha sonra düşmeye başlamıştı.

Son on yılda ölçülen bu tarihteki doluluk oranı 2015 yılında yüzde 64.1 olarak kayıtlara geçmişti.





Barajda artık keçiler otluyor



İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biri de Alibeyköy barajı oldu.

Alibeyköy barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 17.03 olarak ölçüldü.

Eskiden balıkların yüzdüğü alanlar artık keçilerin otladığı meralar haline geldi.

Barajda son 10 yılın en düşük ikinci seviyesi yaşanıyor.

Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 15.6'ya gerilemişti. Bu rakam son 10 yılın en düşük oranı olarak tarihe geçmişti.

İki baraj gölü adeta kurudu



İSKİ verilerine göre İstanbul'a su sağlayan barajlardan Kazandere ve Papuçdere barajları adeta kurudu.

Kazandere barajında doluluk oranı 4.62'ye Papuçdere barajında yüzde 2.77'ye kadar geriledi.

İstanbul'un doluluk oranı en yüksek baraj gölü ise Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 67.49 olarak ölçüldü.