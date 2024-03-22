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Türkiye
AA 22.03.2024 07:59

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 40 gözaltı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, Ümit Değirmenci'nin yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 kişinin yakalandığını duyurdu.

Şüphelilerin, kasten yaralama, uyuşturucu imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasa dışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçları işlediklerinin belirlendiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlar sonucu 23 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek, döviz ve Türk lirasına el konulduğunu vurguladı.

Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Suç Örgütü Ali Yerlikaya
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