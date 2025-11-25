Parçalı Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.11.2025 01:36

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı

Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 kişi tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 13'ünün tutuklama, 8'inin ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, sulh ceza hakimliğinin 13 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alınmasına karar verdiği belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Y.M'nin elebaşılığında, yöneticiliğini E.M. ve V.Ö.'nün yaptığı, Sultanbeyli'de faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik tespit edilen "silahlı suç örgütü kurmak", "silahlı suç örgütü yönetmek", "kurulan örgüte üye olmak", "nitelikli yağma", "suça azmettirme", "kasten yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "6136 sayılı kanuna muhalefet", "tehdit", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" eylemleri neticesinde, 24 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri yapıldığı belirtilmişti.

Soruşturma kapsamında 20 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, 4 şüpheliye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiği duyurulmuştu.

Öte yandan soruşturma kapsamında 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

ETİKETLER
Suç Örgütü İstanbul
Sıradaki Haber
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapanıcak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:41
Sakarya'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü
01:35
Kadına şiddetle mücadelede yeni dönem başlıyor
00:46
Beyaz Saray: Cenevre görüşmelerinde, Ukrayna barış planı maddelerinin çoğunluğunda anlaşmaya varıldı
23:51
Sudan'ın Faşir şehrinden yerinden edilenlerin sayısı 106 bini aştı
23:48
ABD Adalet Bakanlığı, Epstein davasındaki büyük jüri belgelerinin açıklanması talebini yineledi
23:37
Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapanıcak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore gazileriyle sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kore gazileriyle sohbet etti
FOTO FOKUS
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürttü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ