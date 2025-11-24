Parçalı Bulutlu 8.9ºC Ankara
Türkiye
DHA 24.11.2025 23:21

Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapanıcak

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 25 Kasım saat 15.00'den itibaren kapatılacak.

Taksim'deki metro istasyonları geçici süreyle kapanıcak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın 25 Kasım saat 15.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi.

Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" açıklaması yer aldı.

