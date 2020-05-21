Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkili oluyor
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinde de etkili olmaya devam etti.
Türkiye’de bugünden itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava öncesi İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Lodosun öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, sabah saatlerinde lodos saatte, 57 kilometre hızla eserken, İstanbul'da hava sıcaklığının ise gün içinde 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Etiketler: yağışlı hava Şiddetli rüzgar İstanbul Hava sıcaklıklarıSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 06:54
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