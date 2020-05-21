Türkiye’de bugünden itibaren etkili olacak soğuk ve yağışlı hava öncesi İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Lodosun öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, sabah saatlerinde lodos saatte, 57 kilometre hızla eserken, İstanbul'da hava sıcaklığının ise gün içinde 23 dereceye kadar çıkması bekleniyor.