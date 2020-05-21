Haber Giriş: Kaynak: AA
Çatıya düşen yıldırım yangın çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da işçi sendikalarına ait kooperatif şantiyesindeki yapımı devam eden bir binanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, ekipler tarafından söndürülürken çatı kullanılamaz hale geldi.
Güvenevler Mahallesi'nde işçi sendikalarına ait bir kooperatifin şantiyesindeki 6 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği çatı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangında, yapımı devam eden binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: afyonkarahisar çatı yıldırım yıldırım düşmesiSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 05:25
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