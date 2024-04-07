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Türkiye
İHA 07.04.2024 10:19

İstanbul'da servis minibüsü devrildi, 6 polis yaralandı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 6 polis hafif şekilde yaralandı.

İstanbul'da servis minibüsü devrildi, 6 polis yaralandı

İstanbul Havalimanı'nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Çobanşeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Araç önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Minibüste bulunan 6 polis hafif şekilde yaralandı.

Mesailerinin bitmesinin ardından evlerine dönen polislerin yardımına meslektaşları yetişti.

Olay yerine sağlık, itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verildi.

Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.

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