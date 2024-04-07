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Türkiye
TRT Haber 07.04.2024 08:20

'Mahzen-26' operasyonlarında 'Canık Çetesi' çökertildi: 20 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde "Mahzen-26" operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. 21 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

'Mahzen-26' operasyonlarında 'Canık Çetesi' çökertildi: 20 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-26” operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık’ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.20’si tutuklandı.1’i hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."

424 organize suç örgütü çökertildi

1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında; 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütü çökertildi.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep’te “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi

Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, muhtelif miktarda bonzai, metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ile çok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatına el konuldu.

Bakan Yerlikaya sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"

 

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