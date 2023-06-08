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Türkiye
DHA 08.06.2023 11:49

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın

İstanbul Ümraniye'de İMES Sanayi Sitesi’nde 2 katlı döküm atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken atölyede hasar oluştu.

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın
[Fotograf: DHA]

İMES Sanayi Sitesi D blokta bulunan, 2 katlı döküm atölyesinde yangın çıktı.

Yangına içeride çalışan işçilerden bazıları müdahale etmeye çalışırken, bazıları ise kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

İstanbul'da sanayi sitesinde yangın

Yangın çıktığı sırada içeride olan bir çalışan, "Madenin fazla harlamasından dolayı çıktı. Döküm atölyesi olarak kullanılıyor. Şu anda içeride kimse yok" diye konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

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