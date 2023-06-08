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Türkiye
TRT Haber 08.06.2023 10:48

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Yerlikaya, Eren Huzur İlkbahar Yaz-1 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim Operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu:

"Diyarbakır Lice kırsalında J-SİHA, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularımızın katıldığı operasyonda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Terör sona erene kadar bahar temizliğine devam. Rabbim kahraman Mehmetçiklerimizin ve Emniyet Güçlerimizin ayağına taş değdirmesin."


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Ali Yerlikaya Diyarbakır Terörle Mücadele
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