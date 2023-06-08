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Türkiye
AA 08.06.2023 10:21

Sinop'ta tekrar şebeke suyu verilmeye başlandı

Sağanak sonrası 2 gündür su kesintisi yaşanan Sinop'ta baraj suyundaki bulanıklık seviyesinin düşmesinin ardından kente yeniden şebeke suyu verilmeye başlandı.

Sinop'ta tekrar şebeke suyu verilmeye başlandı
[Fotoğraf: Arşiv]

Sinop Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle içme suyu arıtma tesisini su bastığı anımsatıldı.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarının ardından tesisin temizlendiği belirtilen açıklamada, "Son durum itibarıyla şebekemize sadece kullanım amaçlı süper klorlama ile su verilmeye başlanmıştır. Bu süreçte gelen suyun içme suyu olarak kullanılmaması, sadece temizlik amaçlı kullanılması rica olunur. Süreç ekiplerimiz tarafından anlık olarak takip edilmektedir" sözlerine yer verildi.

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