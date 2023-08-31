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Türkiye
DHA 31.08.2023 09:08

İstanbul'da Salvador Dali maskesiyle soygun

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Salvador Dali maskesi takarak silahla kuyumcu soymaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da Salvador Dali maskesiyle soygun
[Fotograf: DHA]

General Aldoğan Caddesinde meydana gelen olayda, E.B. isimli kuyumcu sabah saatlerinde iş yerini düzenlediği sırada ressam ‘Salvador Dali’ maskesi takan 2 şüpheli içeri girmeye çalıştı.

Kilitli olan kapıyı açamayan şüphelilerden biri kaçtıkları sırada kuyumcunun camına doğru ateş etti. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Çevredeki kameraları izleyen ekipler, şüphelilerin olay yerine geldikleri aracın plakasının çalıntı, aracın ise F.A’ya ait olduğu belirlendi. F.A., ifadesinde aracı yeğenine verdiğini söyledi.

Soygunu düzenledikleri belirlenen B.K ve M.A düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 

Aramalarda, soygun girişiminde kullandıkları ruhsatsız tabanca ve 3 Salvador Dali maskesi ele geçti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Birkan Kartal’ın 12, Mahmut Aslan’ın 7 suç kaydı olduğu öğrenildi. 

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