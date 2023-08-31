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Türkiye
DHA 31.08.2023 06:24

İstanbul semalarında 'Mavi Ay'

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği 'Mavi Ay' gökyüzünde zirveye ulaşarak, en parlak ve büyük haliyle gözlendi. Saat 04.36'da oluşan bu görüntüleri fırsat bilenler, ellerinde cep telefonları ile ayın bu evresini kaydetti.

İstanbul semalarında 'Mavi Ay'
[Fotograf: DHA]

İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde adlandırılan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi. Saat 04.36’da en parlak konumuna gelen ‘Mavi Ay’ gökyüzünde ve İstanbul Boğazı’nda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Türkiye'den 'Süper ay' manzaraları
Türkiye'den 'Süper ay' manzaraları

Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti. Amatör olarak fotoğrafçılık yapan Yiğit Akbulak “Süper Ay olacağını öğrendim uzun zaman sonra, onu çekmeye geldim. Amatör fotoğrafçılık yapıyorum. Buradan boğazla birlikte görünüyor zaten ay. Çengelköy’ün manzarasından onu çekmeye geldim" dedi.

Bazı vatandaşlar ise Süper Ay manzarasında balık tuttu.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

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