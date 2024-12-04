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Türkiye
İHA 04.12.2024 13:41

İstanbul'da sahte alkolden zehirlenen 17 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 kişi hayatını kaybetti. Sorumluların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte alkolden zehirlenen 17 kişi hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor.

Ekipler Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Sultangazi, Bakırköy, Üsküdar ve Ümraniye'de sahte içkiye bağlı zehirlenme şüphesiyle 46 kişinin hastaneye başvurduğunu tespit etti.

Bu kişilerden 17'sinin hayatını kaybettiği, 7'sinin taburcu olduğu ve 22'sinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

8 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerince yürütülen sahte içki operasyonlarında yakalanan 19 şüpheliden 8'i adli makamlarca tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla olmak üzere 11'i serbest bırakıldı.

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