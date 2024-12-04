Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.12.2024 13:42

Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, engelli hükümlü ve tutuklulara, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla açık görüş yapabilme imkanı sağlandığını duyurdu.

Engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş izni

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutuklulara yönelik düzenleme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Adalet Bakanı Tunç, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin, "Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş" başlıklı 15. maddesi gereği, engelli hükümlü ve tutuklulara açık görüş hakkı tanınmasının kararlaştırıldığını duyurdu.

Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak ceza infaz kurumlarında bulunan engelli hükümlü ve tutukluların, 3-6 Aralık tarihleri arasında ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlıyoruz. Kararın hayırlı olmasını diliyorum. Engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya ve adalete erişimlerini daha da kolaylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Engelliler
Sıradaki Haber
Trabzon'dan 723 milyon 415 bin dolarlık fındık ihracatı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:12
Yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını internetten satan kişi yakalandı
15:03
Antalya'da kaçak silah ve tefecilik suçundan 4 kişi tutuklandı
15:01
Türk lirası reel anlamda yaklaşık 4 yılın zirvesinde
15:10
Emekli çifti 5 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı
15:09
Plaka tescil işlemlerinde artık notere gitmeye gerek kalmayacak
15:08
Diyarbakır'da asayiş uygulamalarında 181 tutuklama
Frigya'da yıl boyunca turizm hareketliliği yaşanıyor
Frigya'da yıl boyunca turizm hareketliliği yaşanıyor
FOTO FOKUS
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ