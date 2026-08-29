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Türkiye
AA 29.08.2026 04:10

İstanbul'da sahil yolunda kaza: 3 yaralı

Bakırköy Sahil Yolu'nda bir otomobilin 2 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da sahil yolunda kaza: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kennedy Caddesi'nde Zeytinburnu istikametine ilerleyen araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Savrularak orta refüje çarpıp karşı yola geçen araç, iki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan toplam 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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