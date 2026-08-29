İstanbul'da sağanak nedeniyle kazalar meydana geldi

Kentte bazı bölgelerde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kartal-Samandıra Bağlantı Yolu'nun Samandıra mevkisinde beton mikseri, kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.

D-100 kara yolunda iki kaza

Öte yandan Esenyurt'ta D-100 kara yolunda yağışın etkisiyle birbirine yakın noktalarda iki ayrı kaza meydana geldi.

Haramidere mevkisinde Beylikdüzü istikametinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlarda hasar oluştu. D-100 kara yolunun Avcılar istikametindeki kazada ise otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Her iki kazada da yaralanan olmazken, kara yolunun iki yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.