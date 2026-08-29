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Türkiye
AA 29.08.2026 01:01

'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında 35 kişi tutuklandı

'Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada 35 şüpheli tutuklandı.

'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturmasında 35 kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetleri kapsamında 25 Ağustos'ta gözaltına alınan 37 şüpheli, mevcutlu olarak Başsavcılıkta hazır edildi.

İfadeleri alınan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 35'i hakkında tutuklama, 2'si hakkında adli kontrol kararı verdi.

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