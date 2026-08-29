Alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 255 bin lira ceza

Ertuğrul Gazi Mahallesi Atılgan Sokak'ta devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine otomobili durdurdu.

Yapılan kontrollerde sürücü Hayrettin E'nin sürücü belgesinin iptal edilmesine rağmen araç kullandığı belirlendi.

Yapılan alkol testinde ise sürücünün 2,50 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak, muayenesiz araçla trafiğe çıkmak ve sigortasız araç kullanmak gerekçeleriyle toplam 255 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafikten men edilen araç otoparka çekilirken, sürücü Hayrettin E. gözaltına alındı.