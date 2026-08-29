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Türkiye
AA 29.08.2026 02:08

Adana'da, aranan 35 şüpheli yakalandı

Adana'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli kentin farklı noktalarında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Adana'da, aranan 35 şüpheli yakalandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çeşitli birimlerden 297 ekip, 1615 personel, 4 dron, dedektör köpekler ve helikopter katılımıyla il genelinde denetim yapıldı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 29 bin 762 kişinin kontrolünün yapıldığı denetimde çeşitli suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ruhsatsız 4 tabanca, 4 şarjör, 25 mermi, 6 kesici alet ile 175 uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da, aranan 35 şüpheli yakalandı

Trafik ekiplerinin 7 bin 973 araç kontrol ettiği denetimde çalıntı 4 motosiklet ele geçirildi. Ekipler 2 aracı trafikten men etti, çeşitli ihlaller nedeniyle 140 araca para cezası yazdı.

Denetimde ayrıca kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptıkları gerekçesiyle 19 kişiye para cezası uygulandı.

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