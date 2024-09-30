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Türkiye
AA 30.09.2024 06:20

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstanbul'da kent genelinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Valiliğinin uyarılarının ardından saat 23.00'ten itibaren sağanak etkisini göstermeye başladı. Yağış öncesi aralıklarla gökyüzünde şimşek hareketliliği görüldü.

Avrupa Yakası'nda Silivri, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu ile Beşiktaş'ta yağmur etkili oldu.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

İstiklal Caddesi'nde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar apartman girişlerine sığınırken, bazıları da şemsiyeleriyle yağıştan korunmaya çalıştı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Galata Köprüsü'nde yağışa rağmen balık tutan vatandaşlar dikkati çekti.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe'de yağmur etkili oldu.

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