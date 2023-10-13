İstanbul'da oyuncak müzesinde yangın

Yangın, saat 05.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde çıktı.

Abdülezelpaşa Caddesi'nde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler müzenin tamamını sardı.

[Fotoğraf: DHA]

İtfaiye ekipleri 2 katlı tarihi yapıyı saran alevlere kısa sürede müdahale etti.

Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla, çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları ise bir süre daha devam etti.

[Fotoğraf: DHA]

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Oyuncak Müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.