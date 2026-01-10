İstanbul'da otomobil ile özel halk otobüsü çarpıştı

Adnan Menderes Mahallesi'nde otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırımdaki ağaca daha sonra da karşı yönden gelen özel halk otobüsüne çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan bir kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile özel halk otobüsündeki 1 yolcu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.