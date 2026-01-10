Açık -2.6ºC Ankara
İHA 10.01.2026 00:08

Hakkari'de çatıdan düşen kar kütleleri enerji hattını kopardı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında biriken dev kar kütlesinin elektrik direklerinin üzerine düşmesi nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

Navşar Mahallesi'nde yer alan çok katlı bir binanın çatısında biriken tonlarca ağırlığındaki kar, büyük bir gürültüyle aşağı kaydı. Binanın hemen önünde bulunan elektrik direklerinin üzerine düşen kar kütlesi, enerji hatlarını kopardı ve mahallenin tamamında elektrik kesintisi yaşandı.

Olayın hemen ardından harekete geçen arıza onarım ekipleri, dondurucu soğuk ve yüksek kar kalınlığına rağmen bölgede çalışma başlattı.

Mahalleye yeniden enerji verilmesi için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, yetkililer vatandaşları çatı altlarından geçmemeleri ve 'çatı çığı' tehlikesine karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Elektrik Hakkari
