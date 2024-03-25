İstanbul'da organize suç örgütü operasyonu: 41 şüpheli adliyede

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kentte faaliyet gösteren suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışma sonucu, İstanbul'da daha önce işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde bulunan ve Barış Boyun suç örgütü ile yakın olduğu belirlenen Ü.D. elebaşılığındaki organize suç örgütünün kent genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, yağma, silahlı kasten yaralama ve tehdit olmak üzere 21 eyleme karıştığı tespit edildi.

Polis ekiplerince 22 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. 10 şüphelinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Toplam 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.