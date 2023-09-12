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Türkiye
AA 12.09.2023 11:49

İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla kentin çeşitli yerlerinde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, okul servislerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla dün başlattığı okul servislerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Kentin birçok ilçesinde oluşturulan denetim noktalarında durdurulan okul servisleri denetlendi.

Bu kapsamda Fatih'teki Adnan Menderes Bulvarı'nda durdurulan araç sürücülerinin evraklarının yanı sıra emniyet kemeri takıp takmadıkları, servis araçlarındaki yolcu sayısı ve uyarı işaretleri de kontrol edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öğrencilere 'emniyet kemeri' uyarısı

Polis ekipleri denetimlerde durdurulan servisteki öğrencilere, emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulundu.

Beyoğlu'ndaki Meclisi Mebusan Caddesi Fındıklı ışıklarda oluşturulan kontrol noktasında da okul servislerinde sürücü belgesi yeterliliği, emniyet kemeri, yolcu sayısı, önde çocuk kontrolü ve uyarı işaretlerine bakıldı.

Denetimlerde servislerin kurallara uyduğu görülürken bir araca muayene tarihini geçtiği için 951 lira ceza yazıldı.

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir Atatürk Bulvarı'nda durdurulan servis araçları kontrol edildi. Araçlarda herhangi bir kural ihlaline ve evraklarında herhangi bir eksikliğe rastlanmadı.

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