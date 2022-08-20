Haber Giriş: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da "narkotik dar alan" uygulaması: Şüpheliler tek tek durdurulup arandı:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ilçede "narkotik dar alan uygulaması" yaptı. Çok sayıda ekibin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen sürücüler durdurulup detaylı şekilde arandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde, Önleyici Hizmetler ve Güvenlik şubeleri ile ilçe ekiplerinin katılımıyla Bağcılar, Fatih, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Başakşehir ve Şişli'de belirlenen adreslerde uygulama noktaları oluşturuldu.
Ekipler, şüpheli olarak değerlendirdikleri araçları durdurarak detaylı arama yaptı. Sürücü ve yolcuların da Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri de destek verdi.
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