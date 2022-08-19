Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 2 yaşındaki çocuğu maymun ısırdı: İş yeri sahibine 11 bin ceza kesildi
[Fotograf: DHA]
İzmir'in Menderes ilçesinde bir iş yerinde beslenen maymunun elinden ısırdığı 2 yaşındaki çocuk tedaviye alındı. İş yeri sahibine ise Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi.
Kısık Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda özel bir kafeste beslenen Hint maymunu, 2 yaşındaki bir çocuğun elini ısırdı.
Çocuk hastaneye götürülürken ihbar üzerine iş yerine jandarma, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce yakalanan maymun Sasalı Doğal Yaşam Parkı görevlilerine teslim edildi.
Maymunu besleyen Y.K'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten 11 bin 838 lira para cezası kesildi.
Etiketler: İzmir
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