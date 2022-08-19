Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir sitenin 8. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yükselmesi üzerine ekipleri beklemeyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla girdikleri evde mahsur kalan tekerlekli sandalyeli Fatma ve kocası Ali Gembeş ile torunları Berkay'ı çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

Üzerlerine su dökülen vatandaşlara, olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: AA]