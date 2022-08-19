Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da ev yangını: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
[Fotograf: AA]
Antalya'da bir apartmanın 8. katında yangın çıktı. Yangın sırasında evlerinde mahsur kalan yaşlı karı koca ile torunları vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Ekipler tarafından alevler kontrol altına alınırken ev kullanılamaz hale geldi.
Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'ndeki bir sitenin 8. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Alevlerin yükselmesi üzerine ekipleri beklemeyen vatandaşlar, kendi imkanlarıyla girdikleri evde mahsur kalan tekerlekli sandalyeli Fatma ve kocası Ali Gembeş ile torunları Berkay'ı çıkardı.
[Fotoğraf: AA]
Üzerlerine su dökülen vatandaşlara, olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: AA]
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