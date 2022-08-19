İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde iki tırı durdurdu.

Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 500 bin dolu makaron bulundu.

Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.