Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de iki tırdan 9 milyon 500 bin makaron çıktı
[AA (Arşiv)]
Niğde'de iki tırda 9 milyon 500 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, sürücüler gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde iki tırı durdurdu.
Tırların dorselerinde yapılan aramada gümrük kaçağı 9 milyon 500 bin dolu makaron bulundu.
Gözaltına alınan 2 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Niğde Makaron Kaçakçılık
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