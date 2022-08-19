Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da servis midibüsü ile çekici çarpıştı: 27 yaralı
[Fotograf: İHA]
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, servis midibüsü ile çekici çarpıştı. Yaşanan kazada, serviste bulunan 4'ü ağır 27 kişi yaralandı.
Şehmuz Fidan yönetimindeki servis midibüsü, Topçam bölgesinde Ömer Kızılağaç idaresindeki çekiciye arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan midibüs şoförü ve 26 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 4'ünün durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Çekici sürücüsü Kızılağaç ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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