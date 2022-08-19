Alana önce bando takımı çıktı ardı ardına marşlar çalındı. Sonrasında da tüfek gösterisi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Nöbet Değişim Gösterisini, hem Ankaralılar hem de ekran başındakiler ilgiyle takip etti.

Gösteri, 2 haftalık aranın ardından tekrar Beştepe'de gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı’ndan özel gösteri…



Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde halka açık gerçekleştiriliyor. pic.twitter.com/Y0JUzJNJL2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 19, 2022

Törende 16 Türk devletini temsil eden askerler vardı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı hünerlerini sergiledi. Alınan düzenler, Cumhurbaşkanlığı forsu ve ay yıldızı simgeledi. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden askerler de yer aldı.

Programda saygı nöbetindeki askerlerin nöbet değişimi de gerçekleştirildi.

Gösteri iki haftada bir cuma günleri 18.00'de

Gösterinin ardından vatandaşlara aşure ikram edildi.

Gösteri, iki haftada bir cuma günleri saat 18.00’de gerçekleştirilecek.