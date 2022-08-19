Toplamda 500 metrekarelik alana sahip, birbirine açılan galerilerden oluşuyor.

Mersin'in Anamur ilçesindeki Köşekbükü Mağarası sarkıtları, dikitleri ve travertenleriyle dikkati çekiyor.

Mağara, içindeki havanın astım hastalarına iyi geldiği düşünüldüğü için halk arasında "Astım Mağarası" ismiyle de biliniyor.

"Astım hastalarına iyi geldiği kanıtlanmış bir mağaradır"

Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, mağarayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bu mağarada hava sıcaklığı yaz kış 18 derece, nem ornanı yüzde 80-85'tir. Bu da astım hastaları için ideal bir hava oluşturuyor. Bu mağaranın şifa kaynağı olduğu eski zamanlardan beri söylenir. Bugün de bilimsel olarak astım hastalarına iyi geldiği kanıtlanmış bir mağaradır."

[Fotoğraf: TRT Haber]

3 bölümden oluşan mağara ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor

Bir çoban tarafından tesadüfen bulunan mağara, 3 bölümden oluşuyor.

Dilek, şifa ve huzur olarak adlandırılan bölümlere geçişler oluşturulan basamaklarla sağlanıyor.

Sarkıt ve dikitler arasında büyülü bir atmosfer sunan Köşekbükü Mağarası, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Eşine az rastlanan bu mağara haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlıyor.