Çekmeköy'de sitedeki bir evin çatısına dün sabah saatlerinde boynundan okla vurulan bir leylek kondu.

Site sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Leylek, itfaiye erinin yakalamaya çalıştığı sırada çatıdan uçarak, gözden kayboldu.

Leyleğin çatısına konduğu evin sahibi Birsen Kurtuldu, o anları görüntüledi.

"Uçamayacak durumda değildi"

Ev sahibi Kurtuldu, "Boynundaki oku fark ettim. Belediyeyi aradım ama yapacakları bir şey olmadığını söylediler. İtfaiyeyi aradım, çatıya çıktılar. Tedbirli gelmemişler, yakalamaya çalışırlarken hayvan kaçtı. Gayet güzel uçtu uçamayacak durumda değildi. Ok sanırım deriyi sıyırmış. Sosyal medyada paylaştık ama henüz leylekten bir haber yok. Türkiye'den mi geldi başka bir yerden mi geldi bilemiyoruz" dedi.

Okun saplandığı yerde hayati organ bulunmuyor

Veteriner ve yaban hayatı uzmanı Ahmet Emre Kütükçü okun saplandığı bölgede hayati organ bulunmadığını belirterek şunları söyledi:

"Uçma kaslarını etkilemeyecek bir nokta ancak o bölgede hava keseleri var. Uzun süreli uçuş yapan kuşlar için hava kesesi önemli bir rol oynuyor. Hava kesesi delindiyse akciğerlerinde enfeksiyon gelişme riski var. Leylekler termal hava akımlarını kullanarak uçuyorlar. Belli noktalarda kanat çırpıyorlar. Leylek vurulduğu noktadan bir şekilde havalanıp termal hava ile uzun mesafe kat etmiş olabilir. Bu şekilde beslenemez ve sıvı alamaz. O yüzden çok eski bir vaka değil. Birkaç gün olabilir. Bu şekilde hayatta kalması güç. O hayvana müdahale edilip okun yerinden çıkarılması gerekiyor ki tedavi sürecinin ardından göçüne devam edebilsin."

"Bulunmazsa bir haftada ölebilir"

Bunu yapan kişinin tesadüfi bir şekilde yapmadığını düşünen Kütükçü, "Gayet bilinçli bir şekilde vurulmuş. Muhtemelen hayvan oku uçarken alttan almış. Bu oku atan kişi avcılık amaçlı ok kullanan biri olarak gözüküyor" dedi.

Bu Türkiye'de olduysa oktaki parmak izinden kriminal inceleme yapılabilir diyen Kütükçü, "Eeğer leylek bulunmazsa büyük ihtimalle bir haftalık şansı var. Susuzluk çok önemli bir faktör, buna dayanma süresi bir hafta" diye konuştu.

Akıllara 'Preilstorch leyleği'ni getirdi

Çekmeköy'de çatıya konan leylek, akıllara Pfeilstorch leyleğini getirdi. 1822’de Almanya’da Bantu mızrağı ile Afrika’dan Avrupa’ya gelen Pfeilstorch leyleği bulunmuştu.

19. yüzyılda, Afrika’daki kabileler tarafından okla vurulan ve binlerce kilometre uçarak Almanya'ya gelen leylek, Avrupalı kuş gözlemcilerini ve zoologlarını şaşkına çevirmişti. Pfeilstorch yani Oklu Leylek ismi verilen kuş Rostock Üniversitesi’nde halen sergileniyor.