Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da orman yangını
[Fotograf: AA]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa-Harmancık kara yolunun Büyükorhan ilçesi yol ayrımı civarında İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 arazöz ve 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.
Söndürme çalışmasına helikopterle havadan da destek sağlandı.
Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Bursa
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