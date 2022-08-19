Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tunceli'de dere ıslah çalışması sırasında tarihi köprü bulundu
[Fotograf: AA]
Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde yapılan dere ıslahı çalışmasında tarihi taş kemerli köprü ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 93'üncü Şube Müdürlüğü ekipleri, Elti Hatun Mahallesi'nde dere ıslahı ve onarım çalışması yaptıkları esnada tarihi bir köprüye rastladı.
Alandaki çalışmayı durduran ekipler, daha sonra durumu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tunceli Müzesi Müdürlüğü'ne bildirdi.
Bölgeye giden müze ekibi, yaptıkları incelemede köprünün 2'nci Dönem Anadolu Türk Beylikleri'ne ait dönemsel özellikler yansıttığını tespit etti.
Tarihi taş köprünün plan ve mimari özellikleri bakımından tescillenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Tunceli
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