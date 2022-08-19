Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 7 yaralı
[Fotograf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, 4 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Yaralanan 7 kişi tedavi altına alındı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Kamil P. idaresindeki otomobil, Mehmet Y. yönetimindeki otomobil, Gökhan Y.'nin kullandığı otomobil ve Engin S. idaresindeki otomobil, Bataklıçiftlik mevkiinde çarpıştı.
Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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