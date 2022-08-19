Ankara'da 21 Ağustos Pazar günü Başkent Granfondo organizesinde "Amatör Yol Bisiklet Yarışı" etkinliği düzenlenecek.

Söz konusu etkinliğin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için 21 Ağustos Pazar günü saat 10.00'dan itibaren bazı yolların trafik akışında düzenleme yapılacak.

Buna göre, Anıttepe Spor Tesisleri yanı 84. Cadde (tamamı) çift yönlü, Spor Park Caddesi (tamamı) çift yönlü, Akdeniz Caddesi (Gençlik Caddesi ile Taşkent Caddesi arasında kalan bölümün tamamı) çift yönlü, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi (77. Sokak ile İnönü Bulvarı arasında kalan bölüm) açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İnönü Bulvarı (Eskişehir istikametine, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Genelkurmay Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm) tek yönlü, açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Mevlana Bulvarı (Gölbaşı ilçesi istikametine, İnönü Bulvarı ile Gölbaşı Haymana yolu arasında kalan bölüm) tek yönlü, açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gölbaşı Haymana yolu (Haymana ilçesi istikametine, Ankara Konya yolu ile Gölbaşı Hacılar Kavşağı arasında kalan bölüm) tek yönlü, açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Turgut Özal Bulvarı (Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi istikametine, çevre yolu ile Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı arasında kalan bölüm) tek yönlü, açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı (Turgut Özal Bulvarı'ndan Mevlana Bulvarı istikametine, Turgut Özal Bulvarı ile TED Koleji Kavşağı arasında kalan bölüm) tek yönlü, açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı (Ahlatlıbel Kavşağı’ndan Turgut Özal Bulvarı istikametine, TED Koleji Kavşağı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölüm) tek yönlü, açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 612. Cadde (Gölbaşı Haymana yolu ile Gölbaşı Kızılcaşar yolu arasında kalan bölüm) açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gölbaşı Kızılcaşar yolu ile Taşpınar Gölbaşı yolu arasında kalan bölüm ile açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, İsmail Gaspıralı Caddesi (Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ile 3035. Cadde arasında kalan bölüm) açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, 2881. Cadde'nin tamamı ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.