Yalınca Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Orman Müdürlüğü, Doğanyol Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yol Altyapı Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 150 dönüm alan zarar gördü.