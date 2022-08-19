Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da orman yangını: 150 dönüm alan zarar gördü
[Fotograf: AA]
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü, 150 dönüm alan zarar gördü.
Yalınca Mahallesi'ndeki meşelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, İl Orman Müdürlüğü, Doğanyol Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yol Altyapı Dairesi Başkanlığı ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerce yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 150 dönüm alan zarar gördü.
Etiketler: Malatya Yangın Orman Yangını
Sıradaki Haber
Antalya'da ev yangını: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz