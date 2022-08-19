Aşağıulupınar Mahallesi'nde sağanak sonrası tarım işçilerinin çadır kurduğu alanda su baskını oluştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, dere yatağında çadır kuran 60 işçiyi güvenli bölgeye taşıdı.

[Fotoğraf: AA]

Fırtına ağaçları devirdi

Akçadağ ilçesinde de akşam saatlerinde fırtına etkili oldu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Darende Caddesi üzerinde yer alan bazı ağaçların dalları kırılırken, kırılan dalların düştüğü iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

İlçenin tarihi mekanlardan olan Şeytan Çarşı'nda da dalları kırılan bazı ağaçlardan düşen parçalar iş yerlerine zarar verdi.

[Fotoğraf: İHA]