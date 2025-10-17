Açık 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.10.2025 05:43

İstanbul'da minibüs devrildi

İstanbul Beykoz'da arıcıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da minibüs devrildi

TEM Otoyolu Edirne istikametinde minibüs, Kavacık Molla Gürani Viyadüğü mevkisinde arkasına takılı römorkun kontrolden çıkması sonucu devrildi.

Arıcıları taşıyan minibüsteki 3 kişi yaralanırken, bal petekleri yola savruldu. İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Minibüs ve römork, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan otoyol, temizleme ve kumlama çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine 'Terörsüz Türkiye' mektubu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:10
TOKİ'nin indirim kampanyasında bugün son gün
04:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine 'Terörsüz Türkiye' mektubu
03:04
Küresel elektrik depolama sektöründe 2030'a kadar 1500 gigavat kapasite hedefleniyor
02:09
Hamas: Ateşkes anlaşmasına ve Gazze'nin yeniden imarına bağlıyız
02:06
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
02:04
Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton hakkında iddianame hazırlandı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ