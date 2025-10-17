İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk, 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 1'i çocuk, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.