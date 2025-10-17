Açık 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.10.2025 02:02

İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesinde 50 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'de 50 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 8'i çocuk, 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 1'i çocuk, 27 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından karada bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler İzmir Sahil Güvenlik
Sıradaki Haber
Hakkari'de 50,5 kilogramlık bal kabağı yetiştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:04
Küresel elektrik depolama sektöründe 2030'a kadar 1500 gigavat kapasite hedefleniyor
02:09
Hamas: Ateşkes anlaşmasına ve Gazze'nin yeniden imarına bağlıyız
02:06
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
02:04
Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton hakkında iddianame hazırlandı
00:53
Trump: Putin'le 2 hafta içinde görüşebiliriz
00:32
Venezuela, Kolombiya sınırındaki 3 eyalette güvenliği "maksimum" düzeye çıkarıyor
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
SOLOTÜRK Kayseri'de prova uçuşu yaptı
FOTO FOKUS
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
Ankara'da toprak kayması: 17 katlı bina boşaltıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ