Bilecik'teki Hamsu Köprüsü cumartesi günü trafiğe kapatılacak

Bilecik'teki Hamsu Köprüsü cumartesi günü araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Konuya ilişkin Valilikten yazılı açıklama yapıldı:

"Hamsu Köprüsü yapım çalışmaları kapsamında, köprüdeki çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde tamamlanabilmesi için 18 Ekim Cumartesi günü köprüye ait çelik kirişlerin yerlerine konulması gerçekleştirilecektir. Bu nedenle 18 Ekim Cumartesi günü, 07.00 ile 23.59 saatleri arasında Hamsu Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Sürücüler ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ulaşım, tek yönlü olarak köprünün hemen altındaki Değirmen Sokak üzerinden, 2 yönlü olarak ise Pelitözü Mahallesi-Beşiktaş Mahallesi güzergahından sağlanacaktır."