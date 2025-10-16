Açık 12.1ºC Ankara
AA 16.10.2025 20:47

Bilecik'teki Hamsu Köprüsü cumartesi günü trafiğe kapatılacak

Bilecik'te kent içi ulaşımı sağlayan ve bir süredir tadilatta olan Hamsu Köprüsü, 18 Ekim Cumartesi günü bir gün süreyle araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Konuya ilişkin Valilikten yazılı açıklama yapıldı:

"Hamsu Köprüsü yapım çalışmaları kapsamında, köprüdeki çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde tamamlanabilmesi için 18 Ekim Cumartesi günü köprüye ait çelik kirişlerin yerlerine konulması gerçekleştirilecektir. Bu nedenle 18 Ekim Cumartesi günü, 07.00 ile 23.59 saatleri arasında Hamsu Köprüsü, araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır. Sürücüler ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ulaşım, tek yönlü olarak köprünün hemen altındaki Değirmen Sokak üzerinden, 2 yönlü olarak ise Pelitözü Mahallesi-Beşiktaş Mahallesi güzergahından sağlanacaktır."

Bilecik
