Ters yöne girip zincirleme kazaya yol açtı, "vurmasaydınız" dedi

Alınan bilgiye göre, A.Ö. (70) idaresindeki otomobil, Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde refüj kenarından ters istikamette ilerlemeye başladı.

Bu sırada Adliye istikametine doğru seyreden diğer araç sürücülerinden bazıları, ters yönden gelen otomobili son anda fark ederek manevra yaptı. Ancak 2'si otomobil 3 araç, kazaya karışmaktan kurtulamadı.

Kazanın ardından A.Ö'nün aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı ancak diğer sürücülerin tepkisi üzerine durduğu öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

"Gözün görüyor niye vuruyorsun"

Kazaya sebebiyet veren sürücü A.Ö, polis ekiplerine ve diğer sürücülere, "Ben vurmadım, kendin vuruyorsun sonra suçlu ben oluyorum. Neden vuruyorsun, vurmasaydın. Ben ters yola çıktım ama çarpmasaydınız. Gözün görüyor niye vuruyorsun" ifadeleriyle kendini savundu.

Kazaya karışan sürücülerden biri ise, "Amca ters yoldan geliyordu, kaza oldu. Şimdi de bize 'Niye vurdunuz?' diye tepki gösteriyor" dedi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Sürücü A.Ö, ifadesine başvurulmak üzere emniyet merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.