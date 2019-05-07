İstanbul'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin, ramazan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde piyasaya sürmek üzere sahte para bastığını tespit etti.

Ekipler, 3 Mayıs'ta Bağcılar'da bir adrese düzenl ediği operasyonda, elebaşı S.A'nın da arasında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış sahte 20 liralık banknotlar halinde 5 milyon 700 bin lira ile 100 dolarlık banknotlar halinde sahte 2 milyon dolar ve sahte para yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA