Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek silah ve mühimmatlar ile diğer malzemelerin bulunması, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde gizlenen uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Lice, Hazro ve Kulp ilçeleri sınırlarında kalan dağlık ve kırsal alanda 5 Mayıs Pazar günü saat 23.00'ten itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-124 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Sabri Acem-03 Operasyonu"nun dün saat 24.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı belirtildi.

3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Söz konusu operasyonel faaliyette arazide birliklerin geçiş güzergahına tuzaklanan el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edilerek yerinde imha edildiği ifade edilen açıklamada, teröristlerce kullanılan, biri 150 metre derinliğinde, 5 metre genişliğinde, 2'si de değişik ebatlarda olmak üzere toplam 3 kış sığınağının belirlenmesinin ardından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

2 gözetleme yeri tespit edildi

Gerçekleştirilen temas arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar içerisinde, arazide ve jelikan bidonlar içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği, makineli silah, antitank roketatar mühimmatı, 3 roketatar sevk fişeği, 20 elektrikli fünye, 2 alfa fair kumanda düzeneği, 10 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 2 ruhsatsız av tüfeği, 100 metre elektrik kablosu, 13 pil, büyük tüp ile çok sayıda giyim, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildiği, teröristlerin kullandığı 2 gözetleme yerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, delil niteliğindeki malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin yerinde imha edildiği kaydedildi.

548 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında arazide toprağa gömülü vaziyette tespit edilen 6 jelikan bidon ile arazide gizlenen 13 çuval ve poşet içerisinde 548 kilogram esrar maddesinin de ele geçirilerek muhafaza altına alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Adli arama faaliyetleri kapsamında, Lice ilçesinin Yalaza Köyünde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte yardım yataklık yaptığı ve örgüt adına uyuşturucu ürettiği tespit edilen Ş.B'nin adresinde yapılan adli aramada 2 kilogram esrar, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Lice ilçesinin Çavundur köyünde ikamet eden A.B'nin evinde yapılan adli arama neticesinde 4 kilogram amonyum nitrat ile örgütsel doküman bulundu.

Operasyon bölgesinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca icra edilen adli arama faaliyetlerinde 150 şahıs ve 30 araç kontrol edildi, bir kişi 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldı."

Açıklamada ayrıca "Lice ilçesinin Yalaza Köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen temas araması esnasında, toplanması yasak olan yabani orkide soğanı bitkisinden 35 kilogram topladıkları tespit edilen 9 şahıs hakkında yasal işlem başlatılarak Lice Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden idari para cezası uygulanmıştır." bilgisi de yer aldı.

Kaynak: AA