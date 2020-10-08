Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kazaya karışan 2 metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.

Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.