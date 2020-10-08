Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da metrobüs kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, 2 metrobüsün çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı.
Beylikdüzü yönüne seyir halindeki bir metrobüse, Merter İstasyonunda durağa yanaştığı sırada arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı.
Kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulansla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kazaya karışan 2 metrobüsün kurtarıcı yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri yeniden normale döndü.
Kaza nedeniyle Beylikdüzü yönündeki metrobüs hattında bir süre araç kuyrukları oluşurken, diğer istasyonlar da yoğunluk yaşandı.
Etiketler: İstanbul metrobüs kazasıSon Güncelleme: 8 Ekim 2020 Perşembe 20:31
Son Haberler
- 21:11
- 21:06
- 21:00
- 20:53
- 20:42
Sıradaki Haber
İstanbul'un bazı ilçelerinde sağanak etkili oluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz